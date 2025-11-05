Niente dieta – Cecilia Rodriguez mostra la pancia dopo il parto e svela quali prodotti per la pelle sta usando

A venti giorni dalla nascita di sua figlia Clara Isabel, venuta al mondo lo scorso 15 ottobre, Cecilia Rodriguez è tornata a parlare con i suoi follower della gravidanza e del percorso post parto. La sorella minore di Belen ha scelto di condividere con trasparenza il suo stato fisico attuale, mostrando il pancione ormai quasi svanito e lanciando un messaggio importante a tutte le neomamme. Cecilia Rodriguez a 20 giorni dal parto – fonte @chechurodriguezreal “Stiamo tornando in forma, piano piano, l’importante è non avere fretta”, ha raccontato la modella argentina nelle sue Instagram Stories, con il sorriso di chi sta vivendo questo momento con serenità. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it © Cinemaserietv.it - “Niente dieta” – Cecilia Rodriguez mostra la pancia dopo il parto e svela quali prodotti per la pelle sta usando

