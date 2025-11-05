Nexi in 9 mesi ricavi in crescita a 2,6 mld +2,8% EBIDTA a 1,4 mld +3,5% costi totali a 1,2 mld +2,0% Capital Markets Day il 5 marzo 2026

Il Consiglio di Amministrazione di Nexi S.p.A. ha approvato in data 4 novembre i risultati finanziari consolidati al 30 settembre 2025, mostrando ricavi ed EBITDA in crescita. Previsto un ritorno totale di capitale agli Azionisti di € 1,1 miliardi nel biennio 2024-2025

