New York Zohran Mamdani è il nuovo sindaco

L’elezione a New York di Zohran Mamdani, indiano musulmano, nuovo astro nascente del Partito democratico americano. Servizio di Marco Burini TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - New York, Zohran Mamdani è il nuovo sindaco

askanews. . Chi è il nuovo sindaco di New York Zohran #Mamdani - facebook.com Vai su Facebook

Zohran Mamdani, 34 anni, è il nuovo sindaco di New York: primo musulmano e socialista a guidare la città, nonché il più giovane in oltre un secolo. Nato in Uganda da madre indiana e padre ugandese, era deputato statale e volto dell’ala progressista di Sand - X Vai su X

Chi è Zohran Mamdani, il nuovo sindaco di New York, e perché piace così tanto alla Gen Z - La forza della campagna elettorale di Mamdani, 31 anni, è stata la capacità di coinvolgere nuove fasce di elettori, invitandoli a registrarsi (soprattutto i più giovani, le comunità marginalizzate e i ... Lo riporta vogue.it

Il nuovo sindaco di New York Zohran Mamdani e la moglie Rama Duwaji sono la coppia più in vista degli Stati Uniti (con uno stile tutto nuovo) - Il più giovane sindaco newyorchese vuole rivoluzionare il potere, ma con la moglie sta cambiando anche la comunicazione politica ... vogue.it scrive

Zohran Mamdani è il nuovo sindaco di New York: «Sono giovane, sono musulmano, sono un socialista democratico. E, cosa più grave di tutte, mi rifiuto di scusarmi per tutto ... - 34 anni, è diventato il primo sindaco musulmano della città: «New York resterà una città di immigrati, una città costruita dagli immigrati, alimentata dagli immigrati, e da stasera, guidata da un immi ... Scrive vanityfair.it