New York svolta a sinistra | Mamdani primo sindaco musulmano e millennial

New York vira pesantemente a sinistra. Con il 50,6% dei consensi, il candidato dem, Zohran Mamdani, ha vinto le elezioni municipali, avviandosi a diventare il primo sindaco millennial e musulmano della Grande Mela. Al secondo posto, con il 41,7% dei voti, si è piazzato l’ex governatore dem e attuale candidato indipendente, Andrew Cuomo. La medaglia di bronzo, con il 7,1% dei consensi, è andata infine al repubblicano Curtis Sliwa. Il discorso della vittoria. Nel suo discorso per la vittoria, Mamdani ha detto che, con il loro voto, i newyorchesi hanno “rovesciato una dinastia politica”. “Auguro ad Andrew Cuomo solo il meglio nella vita privata”, ha proseguito, per poi aggiungere: “Oggi è l’ultima volta che pronuncerò il suo nome mentre voltiamo pagina su una politica che abbandona i molti e risponde solo a pochi”. 🔗 Leggi su Panorama.it

