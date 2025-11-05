New York Ocasio-Cortez | Il popolo si è unito contro Trump | ' Non minacciare New York'
La deputata della sinistra dem Alexandria Ocasio-Cortez esulta per la vittoria di Zohran Mamdani alle elezioni per il sindaco di New York e manda un messaggio al presidente Usa Donald Trump, che aveva osteggiato il 34nne democratico socialista”. “Come sappiamo, il presidente Trump ha minacciato New York City se avessimo osato difenderlo. Il popolo di New York si è unito e abbiamo detto: “Non minacciare New York”. Ci impegneremo e faremo in modo che ogni genitore riceva un pacco regalo per neonati. Cercheremo di rendere l’assistenza sanitaria più accessibile. Ridurremo i costi dei generi alimentari e non ci limiteremo a dichiararlo: ci opporremo ai bulli e ai teppisti della Casa Bianca”, ha detto Ocasio-Cortez. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Approfondisci con queste news
Zohran Mamdani diventerà sindaco di New York? I sondaggi, le minacce di Trump, il tifo di Obama e Ocasio-Cortez (col sogno Casa Bianca) Il 34enne socialista e musulmano ha terremotato i Democratici ed è in testa in vista delle elezioni di martedì 4 novem - facebook.com Vai su Facebook
Zohran Mamdani diventerà sindaco di New York? I sondaggi, le minacce di Trump, il tifo di Obama e Ocasio-Cortez (col sogno Casa Bianca) - X Vai su X
Ocasio-Cortez: «Il popolo si è unito contro Trump: 'Non minacciare New York'» - La deputata dem commenta la vittoria di Mamdani: "Ci opporremo ai bulli e ai teppisti della Casa Bianca" ... Riporta msn.com
Mamdani sindaco di New York, Ocasio Cortes: "Una nuova luce per la città e per il Paese" - La sua vittoria (affluenza più alta degli ultimi 50 anni) diventa il simbolo di una tornata elettorale che segna diverse battute d’arresto per il presidente: ... Come scrive lastampa.it
Chi è Zohran Mamdani, il nuovo sindaco democratico di New York - Mamdani ha superato l'ex governatore dem di New York Andrew Cuomo, appoggiato anche da Donald Trump ed Elon Musk, e il candidato repubblicano Curtis Sliwa. Lo riporta tg24.sky.it