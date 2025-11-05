New York Ocasio-Cortez | Il popolo si è unito contro Trump | ' Non minacciare New York'

La deputata della sinistra dem Alexandria Ocasio-Cortez esulta per la vittoria di Zohran Mamdani alle elezioni per il sindaco di New York e manda un messaggio al presidente Usa Donald Trump, che aveva osteggiato il 34nne democratico socialista”. “Come sappiamo, il presidente Trump ha minacciato New York City se avessimo osato difenderlo. Il popolo di New York si è unito e abbiamo detto: “Non minacciare New York”. Ci impegneremo e faremo in modo che ogni genitore riceva un pacco regalo per neonati. Cercheremo di rendere l’assistenza sanitaria più accessibile. Ridurremo i costi dei generi alimentari e non ci limiteremo a dichiararlo: ci opporremo ai bulli e ai teppisti della Casa Bianca”, ha detto Ocasio-Cortez. 🔗 Leggi su Lapresse.it

