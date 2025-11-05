New York New York | Mamdani eletto sindaco

Cms.ilmanifesto.it | 5 nov 2025

“In un momento di oscurità politica, New York sarà la luce”. Zohran Mamdani, appena eletto sindaco della Grande mela, rivolge al pubblico del Paramount Theater di New York le parole . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

