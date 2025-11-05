New York New York | Mamdani eletto sindaco

“In un momento di oscurità politica, New York sarà la luce”. Zohran Mamdani, appena eletto sindaco della Grande mela, rivolge al pubblico del Paramount Theater di New York le parole . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - New York, New York: Mamdani eletto sindaco

Argomenti simili trattati di recente

New York al voto: affluenza elevata, già superati i voti del 2021. Nelle prime sei ore già 460.000 persone hanno votato. Alex Soros: "Sostengo il candidato democratico". Secondo il New York Times è uno dei pochi miliardari con Mamdani #ANSA - facebook.com Vai su Facebook

New York, il nuovo sindaco è Zohran Mamdani (il primo musulmano): «Così si può sconfiggere Trump» - New York ha un nuovo sindaco, il primo musulmano, secondo le proiezioni Decision Desk Hq Projects: è Zohran Mamdani, 34 anni, candidato dem che si definisce «socialista», con madre indiana e padre ... Segnala ilmattino.it

Elezioni New York, risultati in diretta: si vota fino alle 21 (ora locale). Trump agli ebrei: «Votate contro Mamdani» - Elezioni New York, seggi aperti per votare per il prossimo sindaco, in una tornata elettorale ritenuta un primo test per la nuova era di Donald Trump. Da ilmattino.it

New York, Mamdani sindaco: svolta storica nella città simbolo d’America e schiaffo politico a Trump - Zohran Mamdani entra nella storia di New York da protagonista assoluto: a 34 anni diventa il primo sindaco musulmano della metropoli e apre una fase ... Secondo thesocialpost.it