New York ministro israeliano Chikli punta il dito contro Mamdani | È sostenitore di Hamas filo-jihadista ebrei fuggano e tornino subito a Israele

Ilgiornaleditalia.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Come il console generale di Israele Ofir Akunis prima di lui, anche il ministro per gli Affari della diaspora Chikli accusa Mamdani di star facendo precipitare New York nel baratro, in quanto "ultimo dei bulli che sostengono gli stupratori e gli assassini di Hamas" "New York, la città che un. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

