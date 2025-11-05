New York Mamdani sindaco | svolta storica nella città simbolo d’America e schiaffo politico a Trump
Zohran Mamdani entra nella storia di New York da protagonista assoluto: a 34 anni diventa il primo sindaco musulmano della metropoli e apre una fase politica che potrebbe ridisegnare gli equilibri nazionali. L’affluenza record, oltre due milioni di votanti – dato che la città non vedeva dal 1969 – conferma che questa non è stata un’elezione amministrativa qualunque ma un referendum sociale su casa, salari e qualità della vita. La vittoria su Andrew Cuomo, ricandidato da indipendente dopo la sconfitta alle primarie, e sul repubblicano Curtis Sliwa, fotografa un cambio di paradigma: New York premia chi parla di affitti, servizi pubblici e costo della vita più che di ideologia, e manda un segnale politico chiaro anche a Washington. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
