New York | Mamdani primo sindaco musulmano voce della sinistra progressista
Membro della Democratic Socialists of America, si ispira a figure come Bernie Sanders e Alexandria Ocasio-Cortez. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
La curva. Zohran Mamdani sarà il nuovo sindaco di New York. Socialista e Democratico, è il primo musulmano e il più giovane, 34 anni, da oltre un secolo. Batte l’ex governatore dem di Ny Andrew Cuomo, che era appoggiato anche da Trump e Musk. E il can - facebook.com Vai su Facebook
L'ora di Mamdani, New York è pronta ad incoronarlo sindaco. Obama: "Sto con te". Martedì il voto. Nuova icona dem con Ocasio. #ANSA - X Vai su X
Zohran Mamdani: il giovane sindaco di New York cambia le regole del gioco - Zohran Mamdani, a soli 34 anni, diventa il primo sindaco musulmano di New York. Secondo notizie.it
New York, chi è il nuovo sindaco Zohran Mamdani: la reazione immediata di Donald Trump - Zohran Mamdani, 34 anni, primo sindaco musulmano di New York: una vittoria storica per la sinistra progressista e un segnale di cambiamento sociale ed economico nella città. Lo riporta notizie.it
Zohran Mamdani vince le elezioni come sindaco di New York, il primo discorso - video - diventerà il primo sindaco musulmano della più importante città degli Stati Uniti, il 1 genna ... Si legge su tg.la7.it