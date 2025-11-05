New York | l’elezione di Mamdani un referendum sulla Palestina

L’elezione del sindaco di New York ha assunto un alto valore simbolico mano a mano che crescevano i consensi per Zorhan Mamdami, che ha sconfitto due volte Andrew Cuomo, sia alle primarie del partito democratico che alle votazioni successive, alle quali si è presentato come indipendente. Simboliche perché Mamdami è socialista e musulmano, ma soprattutto perché le sue ferme posizioni su Gaza hanno trasformato le elezioni in un “voto sul Medio oriente”, come titola il New York Times. Titolo un po’ eufemistico per dire che è stato un referendum su quanto sta avvenendo a Gaza e in Cisgiordania, che Mamadami ha stigmatizzato più volte attirandosi ire. 🔗 Leggi su It.insideover.com

