New York Il giorno di Mamdani

Una lunga fila per votare davanti a una scuola a Tribeca. Si riconoscono in tanti e si salutano, anche con la volontaria della campagna Cuomo che distribuisce volantini e spiega che sì, altroché, suo figlio è molto progressista, ma lei uno come Zohran Mamdani proprio non lo voterebbe mai. "Uno come" potrebbe significare "un musulmano", o forse "un socialista" o anche "un giovane": tre delle principali obiezioni mosse a un candidato che ha montato una campagna elettorale travolgente, sorprendendo l’establishment democratico. Mamdani ha concluso la campagna elettorale attraversando simbolicamente il ponte di Brooklyn all’alba, verso City Hall, con uno striscione che recita "Il nostro tempo è adesso". 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - New York Il giorno di Mamdani

