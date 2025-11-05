New York il dem Mamdani eletto sindac

7.00 Il dem Zorah Mamdani è il nuovo sindaco di New York. Il 34enne era in testa nei sondaggi davanti a Cuomo (indipendente dopo la sconfitta alle primarie dem) e all'outsider repubblicano Sliwa. E' il primo sindaco di New York islamico e anche il primo nato in Africa. "In questo periodo di buio politico-ha promesso dopo la proclamazione-New York sarà la luce. Il futuro è nelle nostre mani. Abbiamo dimostrato come battere Trump". Il presidente:i rep hanno perso a causa dello shutdown e perché sulle schede non c'era il mio nome. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

