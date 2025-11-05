New York i pareri contrastanti degli israeliani di Gerusalemme sull' elezione di Mamdani

Gli israeliani a Gerusalemme hanno espresso emozioni contrastanti dopo essersi svegliati alla notizia che Zohran Mamdani è stato eletto sindaco di New York City. Il 34enne parlamentare statale di estrema sinistra ha allarmato molti ebrei con aspre critiche nei confronti di Israele, tra cui affermando che la sua campagna militare a Gaza equivale a un genocidio. Tuttavia, ha conquistato molti elettori ebrei progressisti con la promessa di rendere la città più accessibile ed equa. Inoltre, durante tutta la campagna si è rivolto agli elettori ebrei, denunciando le “atrocità” commesse da Hamas il 7 ottobre 2023 e descrivendo gli attacchi come un “orribile crimine di guerra”. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - New York, i pareri contrastanti degli israeliani di Gerusalemme sull'elezione di Mamdani

Scopri altri approfondimenti

New York, i pareri contrastanti degli israeliani di Gerusalemme sull'elezione di Mamdani - Gli israeliani a Gerusalemme hanno espresso emozioni contrastanti dopo essersi svegliati alla notizia che Zohran Mamdani è stato eletto sindaco di New York ... lapresse.it scrive

Zohran Mamdani è il nuovo sindaco di New York: «Sono giovane, sono musulmano, sono un socialista democratico. E, cosa più grave di tutte, mi rifiuto di scusarmi per tutto ... - 34 anni, è diventato il primo sindaco musulmano della città: «New York resterà una città di immigrati, una città costruita dagli immigrati, alimentata dagli immigrati, e da stasera, guidata da un immi ... Secondo vanityfair.it

New York elegge il sindaco, favorito Zohran Mamdani, "socialista" e musulmano. Trump minaccia tagli - Il console generale di Israele a New York: Mamdani è un chiaro pericolo per la comunità ebraica" Il console generale di Israele a NewYork, ed ex ministro del Likud, Ofir Akunis attacca il principale c ... msn.com scrive