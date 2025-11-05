New York. Il problema con Zohran Mamdani è che è troppo veloce, e acciuffarlo è impossibile. In un anno ha fatto fare alla sua carriera un salto che richiede decenni di gavetta: da misconosciuto deputato locale a sindaco. In una sera, nel tempo di un discorso, si è preso il partito democratico, facendo sembrare, all’improvviso, polveroso, inadeguato e anacronistico tutto l’apparato del partito. In una sera, nel tempo di una frase sola, ha fatto quello che nessuno era riuscito a fare e ha cambiato la postura del partito democratico nei confronti di Trump: non più “Signor Presidente per favore non distrugga la nostra repubblica”, ma “ Turn Up the Volume ”, fatti sotto. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - New York ha vent’anni: dentro la rivoluzione di Zohran Mamdani