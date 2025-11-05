New York ha nuovo sindaco chi è Zohran Mamdani il primo musulmano e voce della sinistra progressista

New York ha un nuovo sindaco, il primo musulmano, secondo le proiezioni Decision Desk Hq Projects: è Zohran Mamdani, 34 anni, candidato dem che si definisce «socialista», con madre indiana e padre dell’Uganda, dove è nato. Sbaraglia l’ex governatore dem di Ny Andrew Cuomo, che era appoggiato anche da Donald Trump e Elon Musk, e il candidato repubblicano Curtis Sliwa. E’ il nuovo astro nascente del partito, sostenuto (anche se non formalmente) da Barack Obama ma non da tutto l’establishment dem. Ha vinto con un programma per rendere Ny più abbordabile, con bus gratis, supermercati comunali, affitti calmierati e più tasse ai ricchi Da settimane Mamdani era il favorito nei sondaggi, e la sua vittoria era attesa. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - New York ha nuovo sindaco, chi è Zohran Mamdani (il primo musulmano e voce della sinistra progressista)

