New York è il giorno di Zohran Mamdani

È il giorno di Zohran Mamdani e della vittoria a nuovo sindaco di New York. Entrerà in carica alla mezzanotte del primo gennaio. A 34 anni è il più giovane di sempre, il primo musulmano, nato in Uganda, origini indiane, immigrato negli Stati Uniti e naturalizzato americano nel 2018. Per questo non sarà mai presidente degli Stati Uniti, ma la New York multiculturale lo ha premiato in un'elezione considerata banco di prova per il voto di medio-termine tra un anno.

