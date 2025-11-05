New York Cuomo si congratula con Mamdani e avverte | Non tollereremo nessuna discriminazione

L’ex governatore di New York Andrew Cuomo ha riconosciuto la vittoria di Zohrahn Mamdani a sindaco della Grande Mela. “Congratulazioni a Zohran Mamdani”, ha detto Cuomo placando le contestazioni verso il nuovo primo cittadino da parte di alcuni suoi sostenitori. Zohran Mamdani è stato eletto sindaco di New York City coronando una straordinaria ascesa per il 34enne parlamentare statale, destinato a diventare il sindaco più liberale della città da generazioni. In una vittoria per l’ala progressista del partito democratico, Mamdani ha sconfitto Cuomo e il repubblicano Curtis Sliwa. Mamdani deve ora affrontare le infinite richieste della più grande città americana e mantenere le ambiziose – secondo gli scettici irrealistiche – promesse elettorali. 🔗 Leggi su Lapresse.it

