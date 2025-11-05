New York al voto | sfida a tre per la guida della città
New York trattiene il respiro: oggi, martedì 4 novembre 2025, la città sceglie il suo nuovo sindaco. Tre candidati, tre idee inconciliabili di città: Zohran Mamdani, Andrew Cuomo e Curtis Sliwa. Le urne sono aperte, le strade pulsano d’attesa, la posta in gioco è personale, economica, identitaria. Urne aperte in una giornata che conta Questa . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
New York al voto: affluenza elevata, già superati i voti del 2021. Nelle prime sei ore già 460.000 persone hanno votato. Alex Soros: "Sostengo il candidato democratico". Secondo il New York Times è uno dei pochi miliardari con Mamdani #ANSA - facebook.com Vai su Facebook
L'ora di Mamdani, New York è pronta ad incoronarlo sindaco. Obama: "Sto con te". Martedì il voto. Nuova icona dem con Ocasio. #ANSA - X Vai su X
Elezioni a New York, Zohran Mandami sfida Andrew Cuomo per diventare sindaco: si vota dalle 6 alle 21. Affluenza Record - Dalle 6 del mattino (le 12 in Italia) fino alle 21 ora locale, i seggi saranno aperti per consentire il voto. Come scrive tg.la7.it
Elezioni negli USA: New York al voto per il sindaco, sfida a tre e alta affluenza anticipata - Oltre un milione di residenti di New York City sono attesi alle urne nella giornata odierna per l'elezione del nuovo sindac ... Riporta ilmetropolitano.it
Elezioni a New York: sfida all’ultimo voto tra Mamdani e Cuomo - Zohran Mandami marcia all’alba dal Brooklyn a City Hall annunciando un “nuovo giorno” per la città. Segnala ilsole24ore.com