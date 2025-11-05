New Yord Mamdani primo sindaco musulmano attacca subito Trump | Visto? Ti possiamo battere

Il primo sindaco musulmano di New York, Zohran Mamdani, sfida subito Donald Trump. Appena eletto grida: "So che stai ascoltando: alza il volume". Sul palco del teatro Brooklyn Paramount, il 34enne socialista neo-eletto sindaco di New York è raggiante per l'impresa compiuta e non nasconde la sua gioia e la sua enorme soddisfazione L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - New Yord, Mamdani primo sindaco musulmano attacca subito Trump: “Visto? Ti possiamo battere”

Altri contenuti sullo stesso argomento

La vittoria di Mamdani a New York con proposte sociali sfida l'idea di Prodi sulla convergenza al centro per battere la destra - facebook.com Vai su Facebook

A New York ha vinto la politica del coraggio. Mentre Trump e i suoi imitatori in Europa costruiscono campagne sull'odio e sui nemici da additare, Mamdani ha rimesso al centro le persone, la giustizia sociale, il diritto alla casa, i salari dignitosi e la libertà. E' la d - X Vai su X

New York, Zohran Mamdani eletto sindaco: le reazioni dei politici italiani - Sono diverse le reazioni arrivate anche dai politici italiani alla vittoria del democratico Zohran Mamdani, che nella notte è stato eletto sindaco di New York ed entrerà in carica il prossimo primo ... Riporta tg24.sky.it

Mamdani nuovo sindaco di New York (il primo musulmano). Trump: «Abbiamo perso perché non ero sulla scheda» - New York ha un nuovo sindaco, il primo musulmano, secondo le proiezioni Decision Desk Hq Projects: è Zohran Mamdani, 34 anni, candidato dem che si definisce «socialista», ... Come scrive ilmessaggero.it

Chi è Zohran Mamdani, il nuovo sindaco democratico di New York - Mamdani ha superato l'ex governatore dem di New York Andrew Cuomo, appoggiato anche da Donald Trump ed Elon Musk, e il candidato repubblicano Curtis Sliwa. Secondo tg24.sky.it