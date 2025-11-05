Neve e sicurezza | nuovi fondi per le commissioni valanghe

Novaratoday.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Regione Piemonte stanzia 250 mila euro per sostenere l’attività delle Commissioni locali valanghe, gli organi tecnici che, all’interno delle Unioni Montane, collaborano con i sindaci nella gestione del rischio valanghe e nel monitoraggio dei fenomeni nivologici sui territori alpini.Le risorse. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

Sicurezza del lavoro: in arrivo nuovi fondi - Più nello specifico si rende noto che stati reperiti insieme all'Inail altri 650 milioni di euro per mettere in campo nuove ... Si legge su ipsoa.it

neve sicurezza nuovi fondiSicurezza sul lavoro, fondi solo dal 2026. Al via badge di cantiere e visita medica obbligatoria - Nel decreto non ci sono il reato di omicidio sul lavoro, la procura nazionale e lo stop ai subappalti a cascata. Segnala repubblica.it

Lavoro, da dove arrivano i fondi per la sicurezza e per cosa verranno utilizzati - Durante il Consiglio dei ministri di ieri, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha annunciato lo stanziamento di nuovi fondi ... Segnala corriere.it

Cerca Video su questo argomento: Neve Sicurezza Nuovi Fondi