Netflix annuncia che Nobody Wants This 3 si farà | la reazione del cast in una videochiamata con Kristen Bell

Fanpage.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nobody Wants This 3 si farà. Netflix ha confermato la terza stagione della serie tv di successo, ancora oggi in Top 10 in 82 paesi tra le serie più viste del momento, che sarà disponibile per la visione nel 2026. Il cast ha reagito alla notizia in una videochiamata di gruppo con Kristen Bell: il video. 🔗 Leggi su Fanpage.it

