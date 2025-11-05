Nessuna volontà omicidiaria | presentato appello contro l' ergastolo del 23enne
Non ci sarebbe stata alcuna volontà omicidiaria da parte di Cristian Candita, il 23enne francavillese condannato nel giugno scorso all'ergastolo per l'omicidio del 19enne Paolo Stasi: ieri, martedì 4 novembre 2025, l'avvocato Maurizio Campanino ha presentato un corposo appello, di quasi 100. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
Approfondisci con queste news
Emergenza ricci: abbiamo bisogno di volontari! Al Centro Recupero Ricci “La Ninna” di Novello (CN) stiamo vivendo settimane intense: abbiamo raggiunto un numero record di ricci in cura. Ogni giorno arrivano nuovi piccoli da accudire, curare, nutrire e ten - facebook.com Vai su Facebook