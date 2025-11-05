Nessuna volontà omicidiaria | presentato appello contro l' ergastolo del 23enne

Brindisireport.it | 5 nov 2025

Non ci sarebbe stata alcuna volontà omicidiaria da parte di Cristian Candita, il 23enne francavillese condannato nel giugno scorso all'ergastolo per l'omicidio del 19enne Paolo Stasi: ieri, martedì 4 novembre 2025, l'avvocato Maurizio Campanino ha presentato un corposo appello, di quasi 100. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

