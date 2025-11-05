Nessuna prova di corruzione Il pg di Cassazione smonta l’inchiesta sull' urbanistica

Ha fatto bene il tribunale del Riesame ad annullare gli arresti domiciliari nei confronti di Manfredi Catella, ceo e fondatore di Coima, tra i principali indagati coinvolti nell’. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - “Nessuna prova di corruzione”. Il pg di Cassazione smonta l’inchiesta sull'urbanistica

