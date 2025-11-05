Nessuna prova di corruzione Il pg di Cassazione smonta l’inchiesta sull' urbanistica
Ha fatto bene il tribunale del Riesame ad annullare gli arresti domiciliari nei confronti di Manfredi Catella, ceo e fondatore di Coima, tra i principali indagati coinvolti nell’. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
“Nessuna prova di corruzione”. Il pg di Cassazione smonta l'inchiesta sull'urbanistica - Per la procura generale della Cassazione, il tribunale del Riesame ha fatto bene ad annullare gli arresti domiciliari nei confronti di Manfredi Catella: “Le risultanze non dimostrano la formazione, né ... ilfoglio.it scrive
Pg Cassazione, non c'è prova di corruzione da Catella-Scandurra - Rigettare il ricorso con cui la Procura di Milano ha chiesto di annullare il provvedimento del Tribunale del Riesame che, lo scorso agosto, ha rimesso in libertà, Manfredi Catella, il Ceo di Coima, tr ... Riporta ansa.it
Milano: pg Cassazione su Catella, 'non c'è prova della corruzione' - Rigettare il ricorso della Procura di Milano perché non è fondato. Segnala iltempo.it