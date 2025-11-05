Nessun provvedimento contro Guida per il calcetto a Saelemaekers Cesari | Gesto non da arbitro top

L'Aia non sanzionerà il direttore di gara per il faccia a faccia con l'esterno del Milan durante la partita con la Roma. Il moviolista Mediaset: "Un gesto volontario, lui si avvicina al giocatore". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Nessun provvedimento contro Guida per il calcetto a Saelemaekers. Cesari: "Gesto non da arbitro top"

