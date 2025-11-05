Neppure il baratro frena Bruxelles Nuovi obiettivi green entro il 2040

Laverita.info | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I ministri dell’Ambiente dei 27 si sono riuniti ieri per cercare un accordo sulla modifica alla legge sul clima Si parte dalla proposta di ridurre del 90% le emissioni nei prossimi 15 anni. Sì condizionato della Meloni. 🔗 Leggi su Laverita.info

