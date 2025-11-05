Nepal Farnesina | Perse le tracce di altri cinque alpinisti italiani

Sette dispersi e tre morti accertati. Si aggrava il bilancio della strage di alpinisti italiani sulle cime del Nepal, colpite da maltempo e valanghe. Da lunedì non si hanno notizie dell’altoatesino Markus Kirchler e di Marco Di Marcello, 37 anni, biologo e guida alpina di origine abruzzese. Le speranze di recuperarli ancora in vita si fanno di giorno in giorno più esili, nonostante il sistema radio satellitare di Di Marcello nelle scorse ore risultasse ancora attivo. Facevano entrambi parte del gruppo di scalatori sorpreso alle 9 del mattino da una grossa slavina mentre si trovavano sul campo base della vetta himalayana Yalung Ri. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

