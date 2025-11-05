Nepal Farnesina | Perse le tracce di altri cinque alpinisti italiani
Sette dispersi e tre morti accertati. Si aggrava il bilancio della strage di alpinisti italiani sulle cime del Nepal, colpite da maltempo e valanghe. Da lunedì non si hanno notizie dell’altoatesino Markus Kirchler e di Marco Di Marcello, 37 anni, biologo e guida alpina di origine abruzzese. Le speranze di recuperarli ancora in vita si fanno di giorno in giorno più esili, nonostante il sistema radio satellitare di Di Marcello nelle scorse ore risultasse ancora attivo. Facevano entrambi parte del gruppo di scalatori sorpreso alle 9 del mattino da una grossa slavina mentre si trovavano sul campo base della vetta himalayana Yalung Ri. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Argomenti simili trattati di recente
Radio1 Rai. . La strage di Alpinisti in #Nepal. Sale a 7 il numero degli italiani dispersi. La Farnesina ha comunicato che mancherebbero all'appello altri 5 connazionali. Di @claudio.vigolo.1972 - facebook.com Vai su Facebook
Alpinisti morti in Nepal, Farnesina: perse le tracce di altri 5 italiani #nepal #alpinisti #5novembre - X Vai su X
Bufere e valanghe in Nepal, l'annuncio della Farnesina: "Perse le tracce di altri cinque alpinisti italiani" - Il console d’Italia a Calcutta giunto a Kathmandu per coordinare i soccorsi in stretto contatto con la Farnesina. Da affaritaliani.it
Alpinisti morti in Nepal, Farnesina: perse le tracce di altri 5 italiani - In Nepal si teme per la sorte di altri cinque italiani, dopo la morte di un gruppo di alpinisti nostri connazionali in due incidenti sulle montagne del Paese. Lo riporta msn.com
Nepal, perse le tracce di due alpinisti italiani sul Panbari - "I due sono rimasti bloccati nel campo uno a causa delle forti nevicate e non si hanno più contatti da sabato", ... Secondo tg24.sky.it