Nepal sono sette gli alpinisti italiani dispersi L’allarme della Farnesina | I loro cellulari non squillano
Continuano in Nepal le ricerche di sette italiani dispersi. Lo comunica la Farnesina in una nota, dopo che «le autorità locali hanno confermato il decesso di 3 alpinisti italiani, Alessandro Caputo (salma recuperata, area Manaslu Peak), Stefano Farronato (salma recuperata, area Manaslu Peak) e Paolo Cocco (salma trasferita presso l’ospedale per stranieri)». Tra i connazionali con cui il ministero degli Esteri italiano non riesce a mettersi in contatto ci sono anche Marco Di Marcello e Markus Kirchler, le cui tracce si sono perse nella zona di Yalung Ri. Resta da capire chi sono gli altri cinque, di cui la Farnesina aveva già detto ieri mattina che non rispondevano al telefono. 🔗 Leggi su Open.online
