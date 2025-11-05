Nepal Simone Moro | Gli alpinisti coinvolti non hanno colpe c' è stata un' ondata di maltempo eccezionale

"In Nepal questa è altissima stagione dei trekking, non si parla di gente che si è cacciata nei guai. Gli italiani coinvolti stavano facendo percorsi semplici. La seconda montagna soprattutto. Mi sento di dire che non trovo una corresponsabilità", così Simone Moro, alpinista, soccorritore, aviatore italiano a Tgcom24. ""Lì non c'è nulla, il bollettino meteorologico è inaffidabile, non si hanno le informazioni che abbiamo noi. Sono stati sorpresi da un'ondata di maltempo eccezionale". Anche sui soccorsi Moro, che in Nepal ci è stato 121 volte, chiarisce: "Lì non esiste il soccorso alpino né mezzi istituzionali o dello Stato che prestano soccorso. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Nepal, Simone Moro: "Gli alpinisti coinvolti non hanno colpe, c'è stata un'ondata di maltempo eccezionale"

