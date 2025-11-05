Nepal salgono a sette gli italiani dispersi | tre le vittime accertate
La conferma della Farnesina. Proseguono senza sosta le ricerche in Nepal degli alpinisti italiani dispersi, il cui numero è salito a sette. Lo ha comunicato ufficialmente la Farnesina, che in una nota ha fatto il punto sulla situazione drammatica delle ultime ore. Le autorità nepalesi hanno confermato la morte di tre alpinisti italiani: Alessandro Caputo (salma recuperata nell'area del Manaslu Peak ). Stefano Farronato (salma recuperata nella stessa zona). Paolo Cocco (la cui salma è stata trasferita presso l' ospedale per stranieri ).. Secondo quanto riferito, non ci sono invece ancora notizie di altri sette italiani, tra cui Marco Di Marcello e Markus Kirchler, entrambi dispersi nella zona di Yalung Ri.
