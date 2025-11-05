Nepal recuperato il corpo di Paolo Cocco | ancora disperso il teramano Marco Di Marcello

È stato recuperato il corpo di Paolo Cocco, l’alpinista abruzzese travolto da una valanga lunedì scorso mentre si trovava sullo Yalung Ri, nel Nepal centrale. Lo ha reso noto la Farnesina, come riportato da Adnkronos, confermando il decesso dell’uomo originario di Fara San Martino.Cocco era. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

Nepal, continuano ricerche Kirchler e Di Marcello: recuperato corpo di Paolo Cocco - (Adnkronos) – “Allo stato attuale Markus Kirchler e Marco Di Marcello risultano ancora ufficialmente dispersi e continuano le ricerche per il loro soccorso”: a renderlo noto sono fonti della Farnesina ... Riporta msn.com

Valanga in Nepal: morto il fotografo abruzzese Paolo Cocco, dispersi altri scalatori - È stato ritrovato dai soccorritori il corpo di Paolo Cocco, il fotografo abruzzese 41enne, che stava tentando la scalata al Dolma Khang, in Nepal. Lo riporta tg.la7.it

Nepal, tragedia sull’Himalaya: muoiono gli alpinisti abruzzesi Paolo Cocco e Marco Di Marcello - È terminata nel modo più drammatico la spedizione sull’Himalaya di Paolo Cocco e Marco Di Marcello, due alpinisti abruzzesi ... Come scrive laquilablog.it