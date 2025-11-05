Nepal recuperato il corpo di Paolo Cocco | ancora disperso il teramano Marco Di Marcello

È stato recuperato il corpo di Paolo Cocco, l’alpinista abruzzese travolto da una valanga lunedì scorso mentre si trovava sullo Yalung Ri, nel Nepal centrale. Lo ha reso noto la Farnesina, come riportato da Adnkronos, confermando il decesso dell’uomo originario di Fara San Martino.Cocco era. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

