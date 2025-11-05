Nepal nessuna notizia altri 5 italiani

16.00 Mancano all'appello altri 5 italiani in Nepal oltre ai due considerati dispersi."Non si hanno notizie di sette italiani, tra cui Marco Di Marcello e Markus Kirchler (nella zona di Yalung Ri, considerati dispersi)", si legge in una nota della Farnesina. I loro cellulari non squillano e non si hanno loro notizie da giorni. Il Console generale d'Italia a Calcutta competente per il Nepal è giunto a Kathmandu per un coordinamento diretto con le autorità nepalesi e con i gruppi di ricerca in contatto con la Farnesina. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

