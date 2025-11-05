Nepal l’assalto dei diecimila al tetto del mondo
Il sogno dell'Himalaya sempre più diffuso anche tra i non professionisti. "Molti non si rendono conto di quello che vanno a fare".
Tempeste di neve e una valanga sulle vette himalayane del Nepal hanno ucciso 9 persone, tra cui 5 alpinisti italiani. Lo riferiscono le autorità. I decessi si sono verificati in due incidenti separati avvenuti da venerdì. Tra le vittime ci sono Alessandro Caputo e St