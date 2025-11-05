Nepal la Farnesina conferma | Non abbiamo notizie di 7 italiani continuano le ricerche

Il Console Generale d'Italia a Calcutta competente per il Nepal, Riccardo Della Costa, è giunto Kathmandu, dove si stanno concentrando le ricerche degli alpinisti, al fine di coordinare con le autorità nepalesi e i gruppi di ricerca. Il tutto in raccordo con la Farnesina. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Nepal, la Farnesina conferma: “Non abbiamo notizie di 7 italiani, continuano le ricerche”

