Nepal il soccorritore | Stiamo cercando Markus è ancora sepolto sotto la neve

Repubblica.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Kirchler è l’ultimo dei cinque alpinisti italiani morti nella tempesta sull’Himalaya. “Ci restano cinque corpi da recuperare”. 🔗 Leggi su Repubblica.it

