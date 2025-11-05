Nepal gli alpinisti morti trovati insieme sotto una tenda | gli altri italiani dispersi i ritardi nei soccorsi

Alla Farnesina le autorità locali hanno confermato il decesso di 3 alpinisti italiani, ma non si ha ha notizia di altri sette italiani, tra cui Marco Di Marcello e Markus Kirchler. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Nepal, gli alpinisti morti trovati insieme sotto una tenda: gli altri italiani dispersi, i ritardi nei soccorsi

Radio1 Rai. . La strage di Alpinisti in #Nepal. Sale a 7 il numero degli italiani dispersi. La Farnesina ha comunicato che mancherebbero all'appello altri 5 connazionali. Di @claudio.vigolo.1972 - facebook.com Vai su Facebook

Nepal: morti due alpinisti italiani, in corso le ricerche degli altri dispersi - X Vai su X

Bufere e valanghe in Nepal, l'annuncio della Farnesina: "Perse le tracce di altri cinque alpinisti italiani" - Il console d’Italia a Calcutta giunto a Kathmandu per coordinare i soccorsi in stretto contatto con la Farnesina. Riporta affaritaliani.it

Nepal, strage di alpinisti italiani: almeno cinque morti - Si aggrava il bilancio della vittime italiane in Nepal, escursionisti sulle vette della catena montuosa più alta del mondo: almeno cinque alpinisti italiani dati per morti e altri dispersi ... Come scrive rainews.it

Strage di alpinisti in Nepal: «Cinque italiani morti», trovati tre corpi - Sono 9 le vittime, tra cui 5 alpinisti italiani, delle valanghe e delle tempesta di neve che si sono abbattute sulle vette himalayane del Nepal. Segnala unionesarda.it