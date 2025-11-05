Nepal cinque italiani tra gli alpinisti morti per le nevicate record | Stefano Farronato era nella tenda con Alessandro Caputo

Una sacca blu, una coperta di lana a quadri scozzesi, un bastoncino rosso. Quello che resta del Campo 1 sul Panbari, a quota 5.242 metri, è affiorato ieri dallo scavo con la pala,. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

