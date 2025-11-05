Nepal ci sono altri 5 italiani dispersi Il loro cellulare non squilla ricerche in corso

Secondo la Farnesina sono sette in tutto gli alpinisti di cui non si ha traccia: la speranza è che siano vivi e che il telefono sia soltanto spento. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Nepal, ci sono altri 5 italiani dispersi. Il loro cellulare non squilla, ricerche in corso

Anche l’ex direttore del Soccorso alpino valdostano era nell’Himalaya nepalese, dove sono morti tre italiani: “Aspettavamo 30 centimetri di neve, ne sono scesi 70. Le valanghe erano ovunque" - facebook.com Vai su Facebook

Sale a 5 il numero degli #alpinisti italiani morti in #Nepal: dopo Farronato e Caputo ce ne sono altri tre che facevano parte di un gruppo di 12 e sono morti dopo essere stati travolti da una valanga mentre erano sul monte Yalung Ri. #himalaya - X Vai su X

Nepal, 7 italiani dispersi sull’Himalaya - Lo comunica la Farnesina in una nota, facendo il punto della situazione drammatica delle ultime ore. lapresse.it scrive

Tragedia in Nepal: ecco tutto quello che sappiamo finora - Due incidenti nel Nepal himalayano hanno causato almeno nove morti, tra cui 5 italiani. Lo riporta lanotiziagiornale.it

Non solo Farronato e Caputo, in Nepal sono morti almeno un altro italiano che era sul Dolma Khang - Oltre ai due alpinisti bloccati dalla tempesta sul Panbari, ci sono altri tre italiani che sono morti perchè investiti da una valanga mentre scalavano il Yalung Ri: facevano parte di un gruppo di 12 ... Si legge su dire.it