Nepal ci sono altri 5 italiani dispersi Il loro cellulare non squilla ricerche in corso

Repubblica.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Secondo la Farnesina sono sette in tutto gli alpinisti di cui non si ha traccia: la speranza è che siano vivi e che il telefono sia soltanto spento. 🔗 Leggi su Repubblica.it

nepal sono 5 italianiNepal, 7 italiani dispersi sull’Himalaya - Lo comunica la Farnesina in una nota, facendo il punto della situazione drammatica delle ultime ore. lapresse.it scrive

nepal sono 5 italianiTragedia in Nepal: ecco tutto quello che sappiamo finora - Due incidenti nel Nepal himalayano hanno causato almeno nove morti, tra cui 5 italiani. Lo riporta lanotiziagiornale.it

nepal sono 5 italianiNon solo Farronato e Caputo, in Nepal sono morti almeno un altro italiano che era sul Dolma Khang - Oltre ai due alpinisti bloccati dalla tempesta sul Panbari, ci sono altri tre italiani che sono morti perchè investiti da una valanga mentre scalavano il Yalung Ri: facevano parte di un gruppo di 12 ... Si legge su dire.it

