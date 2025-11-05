Nepal 7 italiani dispersi tra le montagne dell' Himalaya

Non c'è pace in Nepal: dopo i tre italiani morti negli ultimi giorni per valanghe ed eventi meteo avversi mentre scalavano le vette più alte del mondo dell'Himalaya, giunge notizia che ci sono altri sette connazionali dispersi secondo quando riferito da una nota della Farnesina che fa il punto delle ultime drammatiche ore. Chi sono i dispersi. " Al momento le autorità locali hanno confermato il decesso di 3 alpinisti italiani, Alessandro Caputo (salma recuperata, area Manaslu Peak), Stefano Farronato (salma recuperata, area Manaslu Peak) e Paolo Cocco (salma trasferita presso l’ospedale per stranieri). 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

