Nepal 7 italiani dispersi sull’Himalaya

Sono sette gli italiani che risultano dispersi in Nepal. Lo comunica la Farnesina in una nota, facendo il punto della situazione drammatica delle ultime ore. “Al momento le autorità locali hanno confermato il decesso di tre alpinisti italiani, Alessandro Caputo (salma recuperata, area Manaslu Peak), Stefano Farronato (salma recuperata, area Manaslu Peak) e Paolo Cocco (salma trasferita presso l’ospedale per stranieri). Non si ha notizia di altri sette italiani, tra cui Marco Di Marcello e Markus Kirchler (entrambi nella zona di Yalung Ri, considerati dispersi)”, si legge nel comunicato. Il console generale d’Italia a Calcutta, competente per il Nepal, è giunto questa mattina a Kathmandu per un coordinamento diretto con le autorità locali e con i gruppi di ricerca, in stretto raccordo con la Farnesina. 🔗 Leggi su Lapresse.it

