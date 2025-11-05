Nepal 7 italiani dispersi sull’Himalaya

Lapresse.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono sette gli italiani che risultano dispersi in  Nepal. Lo comunica la Farnesina in una nota, facendo il punto della situazione drammatica delle ultime ore. “Al momento le autorità locali hanno confermato il decesso di tre alpinisti italiani, Alessandro Caputo (salma recuperata, area Manaslu Peak), Stefano Farronato (salma recuperata, area Manaslu Peak) e Paolo Cocco (salma trasferita presso l’ospedale per stranieri). Non si ha notizia di altri sette italiani, tra cui Marco Di Marcello e Markus Kirchler (entrambi nella zona di Yalung Ri, considerati dispersi)”, si legge nel comunicato. Il console generale d’Italia a Calcutta, competente per il Nepal, è giunto questa mattina a Kathmandu per un coordinamento diretto con le autorità locali e con i gruppi di ricerca, in stretto raccordo con la Farnesina. 🔗 Leggi su Lapresse.it

nepal 7 italiani dispersi sull8217himalaya

© Lapresse.it - Nepal, 7 italiani dispersi sull’Himalaya

Scopri altri approfondimenti

nepal 7 italiani dispersiNepal, quattro italiani morti in due incidenti sull'Himalaya. Altri sarebbero dispersi - Leggi su Sky TG24 l'articolo Nepal, quattro italiani morti in due incidenti sull'Himalaya. Scrive tg24.sky.it

nepal 7 italiani dispersiNepal, strage di alpinisti italiani: almeno cinque morti - Si aggrava il bilancio della vittime italiane in Nepal, escursionisti sulle vette della catena montuosa più alta del mondo: almeno cinque alpinisti italiani dati per morti e altri dispersi ... Lo riporta rainews.it

nepal 7 italiani dispersiNepal, morti due alpinisti italiani. Ci sono altri connazionali dispersi - La Farnesina informa che le autorità del Nepal hanno confermato il decesso di due degli alpinisti italiani dispersi. Scrive iltempo.it

Cerca Video su questo argomento: Nepal 7 Italiani Dispersi