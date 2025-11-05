Nepal 5 alpinisti italiani morti | Alessandro Caputo e Stefano Farronato sul Panbari Paolo Cocco Marco Di Marcello e Markus Kirchler sul Yalung Ri

Le salme di Stefano Farronato e Alessandro Caputo, travolti da una valanga durante l’ascesa del Panbari Himal (6.887 metri), sono giunte a Kathmandu. Nelle prossime ore saranno completate le formalità per il rientro in Italia Una serie di devastanti valanghe ha colpito le montagne del Nepal t. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Nepal, 5 alpinisti italiani morti: Alessandro Caputo e Stefano Farronato sul Panbari, Paolo Cocco, Marco Di Marcello e Markus Kirchler sul Yalung Ri

Nepal, morti due alpinisti italiani. Ci sono altri connazionali dispersi - La Farnesina informa che le autorità del Nepal hanno confermato il decesso di due degli alpinisti italiani dispersi. Lo riporta iltempo.it

Nepal, strage di alpinisti italiani: almeno cinque morti - Si aggrava il bilancio della vittime italiane in Nepal, escursionisti sulle vette della catena montuosa più alta del mondo: almeno cinque alpinisti italiani dati per morti e altri dispersi ... Come scrive rainews.it

Strage di alpinisti in Nepal: «Cinque italiani morti», trovati tre corpi - Sono 9 le vittime, tra cui 5 alpinisti italiani, delle valanghe e delle tempesta di neve che si sono abbattute sulle vette himalayane del Nepal. unionesarda.it scrive