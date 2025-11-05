Nepal 5 alpinisti italiani morti | Alessandro Caputo e Stefano Farronato sul Panbari Paolo Cocco Marco Di Marcello e Markus Kirchler sul Yalung Ri

Le salme di Stefano Farronato e Alessandro Caputo, travolti da una valanga durante l’ascesa del Panbari Himal (6.887 metri), sono giunte a Kathmandu. Nelle prossime ore saranno completate le formalità per il rientro in Italia Una serie di devastanti valanghe ha colpito le montagne del Nepal t. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

