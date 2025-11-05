Nella nuova residenza di William e Kate da mesi una squadra di arredatori sta trasformando gli interni georgiani Con toni classici ma contemporanei

N on hanno ancora finito di aprire tutti gli scatoloni e disfare le valigie, i mobili non sono ancora arrivati tutti. E dopo aver già cambiato porte, finestre e pavimenti, gli operai si apprestano ad apportare altre modifiche strutturali. William e Kate hanno traslocato nei giorni scorsi, con le idee molto chiare su quelle che saranno le tonalità di stile della loro nuova dimora Royal a Windsor: quella Forest Lodge che, costruita oltre tre secoli fa, era rimasta vuota per decenni e che rimarrà la loro residenza ufficiale anche quando saranno re e regina. William e Kate ad un “racy” party nel Berkshire per i 50 anni di James Matthews X William e Kate alle prese con l’arredamento di Forest Lodge. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Nella nuova residenza di William e Kate, da mesi una squadra di arredatori sta trasformando gli interni georgiani. Con toni classici ma contemporanei

