Milano, 5 novembre 2025 – Per estrapolare il frame con l’immagine nitida e a colori di Vincenzo Lanni, nella drammatica sequenza dell’ accoltellamento in piazza Gae Aulent i, è servita meno di mezz’ora, grazie all’analisi dei video nelle control room di Coima sull’area di Porta Nuova, forniti subito ai carabinieri. Le telecamere, su una fetta di Milano dove sono puntati oltre 600 occhi elettronic i, sono state decisive per arrivare in tempi brevi a una svolta nelle indagini, con la diffusione del filmato e il riconoscimento da parte della gemella di Lanni. Un’aggressione, impossibile da prevedere perché commessa da un perfetto sconosciuto, lasciato però libero di agire nonostante i suoi trascorsi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Nella control room di Porta Nuova, dall’aggressione al frame in meno di mezz’ora: “Alert immediati e 600 telecamere”