Nella control room di Porta Nuova dall’aggressione al frame in meno di mezz’ora | Alert immediati e 600 telecamere

Ilgiorno.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Milano, 5 novembre 2025 – Per estrapolare il frame con l’immagine nitida e a colori di Vincenzo Lanni, nella drammatica sequenza dell’ accoltellamento in piazza Gae Aulent i, è servita meno di mezzora, grazie all’analisi dei video nelle control room di Coima sull’area di Porta Nuova, forniti subito ai carabinieri. Le telecamere, su una fetta di Milano dove sono puntati oltre 600 occhi elettronic i, sono state decisive per arrivare in tempi brevi a una svolta nelle indagini, con la diffusione del filmato e il riconoscimento da parte della gemella di Lanni. Un’aggressione, impossibile da prevedere perché commessa da un perfetto sconosciuto, lasciato però libero di agire nonostante i suoi trascorsi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

nella control room di porta nuova dall8217aggressione al frame in meno di mezz8217ora alert immediati e 600 telecamere

© Ilgiorno.it - Nella control room di Porta Nuova, dall’aggressione al frame in meno di mezz’ora: “Alert immediati e 600 telecamere”

Altri contenuti sullo stesso argomento

Dal traffico a luci, a Firenze nasce smart city control room - Un unico spazio, in viale Fratelli Rosselli a Firenze, in cui gestire la mobilità e i servizi urbani. ansa.it scrive

Controlli di polizia a Porta Nuova, otto indagati - Due denunce, otto indagati, 868 persone controllate, di cui 172 persone con precedenti di polizia, 84 pattuglie impegnate in stazione nei controlli e 8 sanzioni elevate. Scrive ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Control Room Porta Nuova