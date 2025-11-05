Nella bolgia del Vélodrome per rialzare la testa | l’Atalanta cerca una vittoria che manca da 5 settimane

Marsiglia (Francia). “Giocare qua dentro è come prendere uno schiaffo che ti rimane per diverse ore e che non ti fa dormire ”. Ci ha pensato un avversario, Pierre-Emile Højbjerg, a riassumere cosa significhi giocare dentro al Vélodrome. Non che l’ Atalanta non lo sappia, d’altronde un anno e mezzo fa ha vissuto lì una delle grandi notti che hanno caratterizzato la cavalcata coronata dal trionfo di Dublino. Allora fu un 1-1, caratterizzato dalla “tensione”, ricorda Ivan Juric, che quella partita l’ha rivista. Sarà un ambiente infernale esattamente come nel maggio 2024, quello che i nerazzurri troveranno stasera, dal calcio d’inizio alle 21 ma anche prima, visto che la zona intorno allo stadio si riempie molto presto di tifosi che si fanno sentire, eccome. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

