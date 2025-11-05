Nel Sannio studenti raccolgono olive su un bene confiscato
Tempo di lettura: 2 minuti “L’olio che fa.. Il Bene”: sarà questa l’etichetta dell’olio prodotto in un bene confiscato alla camorra a Castelvenere. Gli studenti dell’istituto Alberghiero di Castelvenere oggi hanno terminato la raccolta delle olive nel terreno di pertinenza del bene confiscato alla criminalità in via Tabaccaro, già presidio di “Libera” da diversi anni e intitolato ad Angelo Mario Biscardi. L’iniziativa rientra nel progetto promosso dall’IPSEOA Castelvenere, in collaborazione con l’associazione “Libera” e l’Amministrazione comunale retta dal sindaco Alessandro Di Santo. Gli studenti, accompagnati dai docenti Elia Scetta, Massimo D’Orsi e Caterina Luciano (referente per la legalità) e dal vice sindaco di Castelvenere Raffaele Simone insieme al consigliere delegato Gianni Pascale, sono stati i protagonisti di una giornata “particolare” che darà i propri frutti già tra qualche settimana quando sarà pronto “L’olio che fa . 🔗 Leggi su Anteprima24.it
