Nel cuore verde della città | un novembre di immersioni forestali al parco Suardi

Bergamo. Dopo il grande successo registrato a ottobre al parco Marenzi, il percorso di benessere nei parchi della città prosegue anche a novembre spostandosi al parco Suardi. Ogni mercoledì del mese – il 5, 12, 19 e 26 novembre – dalle 13 alle 14 l'associazione Nume del Bosco propone in collaborazione con Legambiente un'ora di immersione forestale guidata. L'attività si svolge in un'area verde recentemente ampliata grazie all'apertura dell'area degli Orti di San Tomaso, offrendo un'occasione per riconnettersi con la natura e dedicarsi al proprio benessere psicofisico. "L'iniziativa sta riscuotendo un ottimo riscontro in termini di partecipazione – spiega l'assessora al Verde, Oriana Ruzzini -.

