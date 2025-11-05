Nel cuore di Windsor Castle David Beckham ha ricevuto da Re Carlo III l’onorificenza di Knight Bachelor entrando ufficialmente tra i Cavalieri del Regno Unito

La cerimonia, simbolo di distinzione e rigore britannico, è diventata anche un palcoscenico di stile grazie all’eleganza firmata Victoria Beckham. Per l’occasione, Beckham ha scelto uno smoking mattutino su misura, disegnato dalla moglie: un completo tre pezzi in lana mohair, che contrassegna il debutto della sua griffe nel menswear. Victoria ha indossato una versione personalizzata del suo iconico modello “Bela dress” in blu navy, con taglio asimmetrico e silhouette pulita, coordinando l’ensemble della coppia con armonia. 🔗 Leggi su Amica.it

