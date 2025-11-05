Nei Grigioni torna la giornata di consegna delle armi

Ridurre il numero di armi private e aumentare la sicurezza collettiva: con questo obiettivo la Polizia cantonale dei Grigioni promuove anche quest’anno la giornata di raccolta delle armi, in programma sabato 15 novembre 2025. Dalle 8 alle 12 e dalle 13.30 alle 17, i cittadini potranno consegnare. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

