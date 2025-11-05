Negato corso di formazione sulla pace La rivolta di associazioni e sindacati
Doveva essere un corso di formazione rivolto ai docenti, infatti era stato inserito nella piattaforma ‘Sofia’ del ministero dell’Istruzione e del merito dove erano state registrate già 1.200 iscrizioni. A una settimana dallo svolgimento, però, il corso che il Cestes Proteo (ente di formazione accreditato presso il Mim) insieme all’ Osservatorio contro la militarizzazione delle scuole e delle università aveva organizzato per il 4 novembre, con il titolo “4 novembre, la scuola non si arruola”, ha subito il ritiro dell’accredito dallo stesso Ministero. Motivazione? "L’iniziativa ‘La scuola non si arruola’ non appare coerente con le finalità di formazione professionale del personale docente, presentando contenuti e finalità estranei agli ambiti formativi riconducibili alle competenze professionali dei docenti, così come definite nel Ccnl scuola e nell’Allegato 1 della Direttiva 1702016. 🔗 Leggi su Lanazione.it
