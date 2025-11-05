Ne Zha - L' ascesa del guerriero di fuoco non è solo il top dell' animazione ma è anche un film con un' anima coraggiosa

Wired.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dal 6 novembre al cinema, la pellicola a cartoni con il maggiore incasso di tutti i tempi è l'equivalente di Avatar per la spettacolarità dell'esperienza visiva, ma quello che la rende speciale è la purezza di ideali e sentimenti. 🔗 Leggi su Wired.it

© Wired.it - Ne Zha - L'ascesa del guerriero di fuoco non è solo il top dell'animazione, ma è anche un film con un'anima (coraggiosa)

