Arrivano importanti aggiornamenti per quanto riguarda la panchina della Fiorentina. Dopo l’esonero di Stefano Pioli, il principale indiziato a guidare la viola sembrerebbe essere Paolo Vanoli. A riferirlo è il giornalista esperto di mercato Alfredo Pedullà, il quale si è soffermato anche sugli altri nomi circolati nelle ultime ore. Fiorentina, le ultime di Pedullà sul nuovo allenatore. “Bisogna precisare le posizione di alcuni candidati rispetto alle voci circolate nelle ultime ore: non ci sono stati contatti diretto o indiretti con Roberto Mancini. L’ex ct non era un piano per la Juventus che ha deciso di puntare solo su Spalletti e nelle ultime 48 ore non è stato nei pensieri della Fiorentina. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Né D’Aversa, né Mancini, né il ritorno di Palladino: la Fiorentina ha scelto Paolo Vanoli (Pedullà)